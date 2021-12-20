Otomobil yön tabelası direğine asılı kaldı: 1 yaralı

Bakırköy'de saat 03.30 sıralarında meydana gelen kazada, otomobili kullanan Fatih G., Rauf Orbay Caddesi'nden Yeşilköy istikametine giderken henüz bilinmen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Otomobil refüje çarptı ardından da savrularak yön tabelasında asılı kaldı. Kazayı gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde bulunan sürücüyü bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri ise sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri de ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı. Kaza sonrası yön tabelası direğine asılı kalan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.