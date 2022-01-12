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Otomobili içindeki çocukla birlikte çaldı

Ankara'da akılalmaz bir hırsızlık olayı yaşandı. Bir otomobil hırsızı, çalışır şekilde bırakılan otomobili, içinde 8 yaşındaki çocuk otururken çocukla birlikte çaldı. Olayı anlatan baba, hırsızın, arabayla birlikte seyir halindeyken oğlunun "Sen kimsin? Bizim arabamızı neden kullanıyorsun?" diye sormasının ardından çocuğu fark ettiğini ve sonrasında yol kenarında bıraktığını söyledi. Şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

TÜRKİYE 12.01.2022, 21:32
Otomobili içindeki çocukla birlikte çaldı

Ankara'da yaşanan akılalmaz hırsızlık olayı duyanlara "pes" dedirtti. Bir oto hırsızı, çalışır vaziyette bırakılmış olan otomobili, içinde 8 yaşındaki çocuk varken çocukla beraber çalıp gitti. Tüm ebeveynleri dehşete düşüren hırsızlık olayı sonrası baba konuştu. İşte şaşkınlık yaratan hırsızlık olayının detayları...

DÖNDÜĞÜNDE OTOMOBİLİ VE OĞLUNU BULAMADI

Alınan bilgiye göre, Ezgi Kuru, 8 ve 3 yaşındaki iki çocuğuyla birlikte sabah saatlerinde Yenimahalle'de bulunan kreşe doğru yola çıktı. Kreşin önüne geldiklerinde anne Kuru, otomobilin arka koltuğunda oturan 8 yaşındaki oğlunu araçta bırakarak, küçük çocuğunu kreşe götürdü. Kısa süre sonra dışarı çıkan anne, otomobilinin içinde bekleyen oğlu ile birlikte çalındığını fark etti.

HIRSIZ, ÇOCUĞU BİR SÜRÜCÜ KURSUNUN ÖNÜNE BIRAKIP KAÇTI

Panikleyen anneye kreşe çocuklarını bırakmaya gelen diğer veliler yardım ederek, durumu polise bildirdi. Hırsız ise olaydan kısa süre sonra fark ettiği çocuğu bir sürücü kursunun önüne bırakarak araçla kaçmaya devam etti. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

"SEN KİMSİN?" BİZİM ARABAMIZI NEDEN KULLANIYORSUN?" SORUSU ÜZERİNE FARK ETTİ

Baba Naci Akıncı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun hırsıza seyir halindeyken "Sen kimsin? Bizim arabamızı neden kullanıyorsun?" diye sorduğunu ve bunun üzerine hırsızın çocuğu fark ederek yol kenarında bıraktığını anlattı.

Hırsızın yakalanması için çalışmaların devam ettiğini belirten Akıncı, "Kimse çocuğunu arabanın içinde yalnız bırakmasın özellikle anahtarı kontakta ve çalışır vaziyette bırakmasın" dedi. 

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