Otomobilin çarptığı 2 genç kızdan biri öldü, diğeri yaralandı
İstanbul Avcılar'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 2 genç kızdan biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.
TÜRKİYE 30.04.2022, 09:26
Firuzköy Bulvarı'nda Esenyurt istikametinde ilerleyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 genç kıza çarptı.
Yola savrulan 21 yaşındaki Şura Kılıç hayatını kaybetti. Yaralanan diğer genç kız ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay yerine gelen polis ekipleri, sürücüyü gözaltına aldı.
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