Otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde otomobilin çarptığı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
TÜRKİYE 02.06.2022, 13:12
Edinilen bilgiye göre, Osmaniye'nin Cevdetiye beldesinde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan Rukiye Gönüler (51) koyunları ile birlikte yaylaya gitmek için çıktığı yolda, Andırın şehir merkezinde bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Ambulansla Kahramanmaraş'taki bir hastaneye kaldırılan Gönüler, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazanın ardından otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi.
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