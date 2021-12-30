Otomobilin sürücüsü yanarak can verdi

Kuzey Ege Otoyolu Yenifoça yol ayrımı mevkisinde Fatih Aras(32) yönetimindeki 35 AOY 761 plakalı otomobil, Yenifoça yönünden Menemen istikametine seyir halinde olduğu sırada, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu aynı yönde ilerleyen D.G.'nin kullandığı 35 HD 1621 plakalı tırın 35 ARZ 608 plakalı dorsesine arkadan çarptı.

ALEV ALAN ARAÇTA SIKIŞAN SÜRÜCÜ YANARAK CAN VERDİ

Çarpmanın şiddetiyle otomobil alev alırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ise Aras'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yanarak hayatını kaybeden talihsiz sürücünün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.