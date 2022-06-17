Otomobilinde ölü bulundu
Park halindeki otomobilin içinde ölü bulunan Engin isimli şahsın kalp krizi geçirdiği öğrenildi.
TÜRKİYE 17.06.2022, 11:10
İstanbul Pendik’te bulunan Batı Mahallesi’nde park halindeki otomobilde cansız halde yatan bir şahıs, vatandaşların dikkatini çekti.
Vatandaşların durumu 112’ye bildirmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
Kalp krizi geçirdi
Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelere göre, otomobilde bulunan şahsın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirlendi.
Adının Engin olduğu öğrenilen şahsın yakınları da haberi alarak olay yerine geldi. Olay yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri de detaylı inceleme yaptı.
Hayatını kaybeden vatandaşın cansız bedeni daha sonra morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Araç içerisinde dolu çay bardağının olduğu belirtildi.
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