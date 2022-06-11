Otomobilinde uyuşturucu bulunan sürücü tutuklandı
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan otomobilde yapılan aramada uyuşturucu madde bulundu.
TÜRKİYE 11.06.2022, 12:44 11.06.2022, 17:59
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan otomobilde yapılan aramada uyuşturucu madde bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Elbistan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince Elbistan-Göksun yolunda yapılan uygulamada durumundan şüphelenilen bir otomobil durduruldu.
Otomobilde ve sürücü F.E üzerinde yapılan aramada toplam 102.59 gram Met Amfetamin maddesi ele geçirildi.
Uyuşturucu maddeye el koyan ekipler, F.E’yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine konuldu.
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