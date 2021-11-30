Otomobilini yaktı, ‘psikolojim bozuk' dedi
Manisa’nın Soma ilçesinde bir kişi psikolojik problemleri olduğunu belirterek otomobilini ateşe verdi. Alevler içinde kalan otomobili itfaiye ekipleri söndürdü.
TÜRKİYE 30.11.2021, 21:51
Edinilen bilgiye göre, Soma ilçesi Darkale Mahallesi Atatürk Dağı'nda C.K. (22) isimli şahıs kendisine ait 45 AHF 629 plakalı otomobilini ateşe verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevler içerisindeki otomobile müdahale ederek, kısa süre içerisinde söndürdü. Küle dönen otomobil kullanılamaz hale gelirken, ifadesi alınan otomobilin sahibi C.K. psikolojik problemleri sebebiyle aracını yaktığını belirtti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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