Otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
TÜRKİYE 23.05.2022, 20:31
Şerif Aydın'ın kullandığı otomobil, Gölköy Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi'nde Ferdi Öztaşkın idaresindeki otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan Osman ve Oğulcan Yerleşti yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Durumu ağır olan Osman Yerleşti, kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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