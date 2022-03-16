Otoparkçı, bıçaklı 3 saldırganı silahla yaraladı
Otomobili park etme meselesinden çıkan kavgada otoparkçı Ömer P. (35), kendisine bıçakla saldıran Emrah K., Kenan K. ve Sezer Ç.'yi pompalı tüfekle vurarak yaraladı.
Saat 14.00 sıralarında, Adana'nın Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi’nde aynı otomobildeki Emrah K., Kenan K. ve Sezer Ç., sokağın kenarına aracı park etti.
Sokakta otopark işleten Ömer P., 3 arkadaşı, "Otomobili otoparkın karşısına park ettiniz, çekin" diye uyardı.
Emrah K., Kenan K. ve Sezer Ç. isteği geri çevirince, taraflar bu nedenle tartıştı.
POMPALI TÜFEKLE SALDIRDI
Çevredeki bir kişinin cep telefonuyla kaydettiği tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle 3 arkadaş, Ömer P.’ye bıçakla saldırdı. Ömer P. ise pompalı tüfekle ateş açtı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kavgada Emrah K., Kenan K. ve Sezer Ç. yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan Ömer P.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
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