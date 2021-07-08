Otoparkta çıkan yangında 12 araç hasar gördü

Erdemli ilçesine bağlı Kızkalesi'ndeki bir otoparkta, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredeki otel çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Ekiplerin, güçlükle kontrol altına aldığı yangında park halindeki 12 araçta hasar oluştu.

Polis, yangınla ilgili soruşturmaya devam ediyor.