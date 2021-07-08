Otoparkta çıkan yangında 12 araç hasar gördü
Mersin'in turizm merkezlerinden Kızkalesi'nde, otellerin ortak kullandığı otoparkta çıkan yangında park halindeki 12 araçta hasar oluştu.
TÜRKİYE 08.07.2021, 10:29 08.07.2021, 10:34
Erdemli ilçesine bağlı Kızkalesi'ndeki bir otoparkta, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredeki otel çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
Ekiplerin, güçlükle kontrol altına aldığı yangında park halindeki 12 araçta hasar oluştu.
Polis, yangınla ilgili soruşturmaya devam ediyor.
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