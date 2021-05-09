Otoyol kenarında kadına şiddet!

Dün akşam üzeri Ankara'nın Gölbaşı ilçesinden Ankara- Niğde otoyoluna bağlanan varyantta yaşanan olayda, kimliği öğrenilemeyen bir kişi, beraberindeki kadını çocuğunun yanında darbetmeye başladı. Otomobilden inen kişi, kadına yol kenarında sözlü ve fiziki saldırıda bulundu.

YOLDAN GEÇEN VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

O anlar, yoldan geçen vatandaşların tepkisine neden oldu. Saldırı anlarını cep telefonu kamerası ile kaydeden bir tır sürücüsü de korna çalarak, kadını darp eden kişiye tepki gösterdi.

KIZ ÇOCUĞU PANİK İÇİNDE AĞLADI

Saldırgan bu sefer de tır sürücüsünün üzerine yürüdü. Görüntülerdeki kız çocuğunun da olay sırasında panik içinde ağladığı görüldü. Görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu.