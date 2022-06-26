Oyuncu Emre Yetim, darp olayını anlattı

Oyuncu Emre Yetim, 26 Mayıs tarihinde arkadaşı Naz Ş.'nin Beşiktaş'taki evine gitti.

Yetim, burada çekirdek yemeye başladı.

“Midemi bulandırıyorsun” dedi, tekmelerle girişti

Naz Ş.'nin, oyuncuya “Yeme, midemi bulandırıyorsun” demesiyle başladığı iddia edilen tartışma, kısa sürede arbedeye dönüştü.

Naz Ş. oyuncunun yüzünü tırnakladı, tokat ve tekmeler atarak darbetti.

Oyuncu Emre Yetim, polisi arayarak şikayetçi oldu ve darp raporu aldı.

“Söz konusu olan kişi, bir arkadaşım”

Olayın ardından taraflar kendi aralarında uzlaşırken Emre Yetim, Naz Ş.'nin sevgilisi olmadığını ve şikayetini geri çektiğini belirtti.

Yaşadıklarını DHA’ya anlatan Yetim, “Söz konusu olan kişi, bir arkadaşım. Onun evindeki bir aile yemeğinde tatsızlık oldu. Daha sonra bu olay savcılık şikayetine de neden oldu. Çok fazla olayın detayını anlatmak istemiyorum. Yansıyan haberlerde bir yemekte olduğumuz zaten ifade edilmişti. Orada ben alkol almadım. Yanlış bir ifade olmuş. Öyle yansımış herhalde haberlere. Orada bir küçük tartışmanın büyümesi üzerine böyle bir istenmeyen olay cereyan etti.” dedi.

“Şikayet geri çekilmiş durumda”

“Çok detaylandırılacak bir şey değil” diyen Yetim, şöyle devam etti:

“Bir ağız dalaşının, yanlış anlaşılmanın aslında tezahürü. Çok da böyle büyütülecek bir durum yoktu. Zaten kişinin ailesi, annesi de orada olayın şahidi oldu. O da sağ olsun yardımcı oldu. Daha sonra o olay üzerinde bir uzlaşmaya varıldı ve aslında şu anda zaten böyle bir soruşturma ya da şikayetin devamı söz konusu değil. Şikayet geri çekilmiş durumda. Dolayısıyla bir kovuşturma yer olmadığına dair karar bekleniyor.”