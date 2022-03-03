Oyuncu Hüseyin Elmalıpınar hayatını kaybetti
51 yaşındaki Hüseyin Elmalıpınar'ın, sokakta yürürken kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.
TÜRKİYE 03.03.2022, 14:14
Ünlü oyuncu Hüseyin Elmalıpınar’dan acı haber geldi.
Birçok dizi ve filmde rol alan Elmalıpınar'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.
KALP KRİZİ GEÇİRDİ
51 yaşındaki Hüseyin Elmalıpınar, Şişli Feriköy’de sokakta yürüdüğü sırada kalp krizi geçirdi.
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