Öz ağabeyini pompalı tüfekle vurarak öldürdü
İzmir'in Çiğli ilçesinde bir kişi, öz ağabeyini pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Cinayet şüphelisi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
TÜRKİYE 20.04.2021, 22:32 20.04.2021, 22:34
Saat 13.00 sıralarında 8789 sokak üzerinde meydana gelen olayda iddiaya göre aynı apartmanda oturan Ahmet Y. ile kardeşi Agah Y. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Agah Y., evde bulunan pompalı tüfeğini alarak ağabeyine ateş açtı. Ahmet Y., kanlar içerisinde yere yığılırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
EKİPLER BÖLGEYİ ABLUKAYA ALDI
Polis ekipleri bölgeyi güvenlik çemberine alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Ahmet Y.'nin cansız bedeni olay yerinde savcının yaptığı incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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