Öz ağabeyini pompalı tüfekle vurarak öldürdü

Saat 13.00 sıralarında 8789 sokak üzerinde meydana gelen olayda iddiaya göre aynı apartmanda oturan Ahmet Y. ile kardeşi Agah Y. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Agah Y., evde bulunan pompalı tüfeğini alarak ağabeyine ateş açtı. Ahmet Y., kanlar içerisinde yere yığılırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

EKİPLER BÖLGEYİ ABLUKAYA ALDI

Polis ekipleri bölgeyi güvenlik çemberine alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Ahmet Y.'nin cansız bedeni olay yerinde savcının yaptığı incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.