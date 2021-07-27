Öz kızını boğdu, evi ateşe verdi!

İstanbul Esenler'de geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde çıkan yangının ardından ortaya çıkan dram ile ilgili tüm detaylar ortaya çıktı.

İddiaya göre; baba ile 20 yaşındaki kızı Zeynep Üzbaş bir kafede çalışıyorlardı. Baba kız kafede hesaplar yüzünden tartıştılar.

BOĞUP YAKMAYA ÇALIŞTI

Sabah'ın haberine göre baba kız evde yalnızken tartışma giderek alevlendi. Alkol alan baba iddiaya göre önce kızını mutfak sandalyesinde boğarak öldürdü ardında çocuk odasındaki yatağa bıraktı.

Sonrasında evi ateşe verip kendi bileklerini kesmeye başladı. Yangını gören çevredekiler durumu ekiplere haber verdi. Alevleri söndürmek için eve giren ekipler, genç kızın cansız bedeniyle karşılaştı.

Kanlar içerisindeki baba hastaneye kaldırılırken, kızın cansız bedeni ise otopsi işlemleri için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

ÖLDÜRÜP YATAĞINA GÖTÜRMÜŞ

Polisin yaptığı incelemede ikametin kapısının içerden kilitli olduğu, itfaiye yardımıyla açılıp girildiğinde genç kızın çocuk odasında yatağında yüz üstü yattığı ve ayaklarında yanıkların olduğu görüldü. Genç kızın boğazında tam tur boğma izi olduğu kendisinin yapamayacağı izlerin olduğu belirlendi. Ayrıca babanın kızını mutfaktaki sandalyede öldürüp ardından çocuk odasına taşıdığı değerlendirildi.

"KIZIM KENDİNİ BOĞDU, YANGIN DA MUMDAN ÇIKTI"

Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan baba Hamdin Üzbaş emniyete verdiği ilk ifadesinde "Kızım kendini boğdu, banyoya götürdüm kurtaramadım. Öldü, ben de ölünce bileklerimi keserek kendimi öldürmek istedim. Evi ben yakmadım, yangın mumdan çıkmış olabilir" dediği öne sürüldü.

Psikolojik tedavi ilaçları da kullandığı tespit edilen babanın ifadesine karşılık kızının boynunda kendi kendisine yapamayacağı boğma izi olduğu tespit edildi. Adliyeye sevk edilen baba cezaevine gönderildi.