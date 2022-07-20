Özel harekat polisi kazada hayatını kaybetti
Tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü özel harekat polisi yaşamını yitirdi, eşi yaralandı. Kocaeli'de görevli polisin, tayininin çıktığı Diyarbakır'a gittiği öğrenildi.
TÜRKİYE 20.07.2022, 14:08
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan özel harekat polisi Ferhat Özel (35), tayininin çıktığı Diyarbakır'a gitmek üzere sabah saatlerinde yola çıktı.
Tıra arkadan çarptı
Eşi Sümeyye Özel ile yeni görev yerine giden Ferhat Özel, yönetimindeki 41 KS 045 plakalı otomobille, bilinmeyen nedenle Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun 66'ncı kilometresinde önünde ilerleyen ve sürücüsü öğrenilemeyen 38 KP 884 plakalı tıra arkadan çarptı.
Özel harekat polisi can verdi
Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkıp şarampole yuvarlanan otomobildeki polis memuru Ferhat Özel hayatını kaybetti, yaralı eşi Sümeyye Özel ise ambulansla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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