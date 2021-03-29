Para çekerken dikkat! ATM fareleri işbaşında

İstanbul'un Ümraniye ilçesine bağlı Atatürk Caddesi üzerindeki bir banka ATM'sinde işlem yapmak isteyen vatandaş tarafından fark edilen kart kopyalama cihazı, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipleri harekete geçirdi.

Para çekme haznesine dolandırıcılar tarafından kurulan düzeneği gören ekipler, şüpheli ya da şüphelilerin ATM’ye geri gelebileceğini düşünerek çevrede takibe başladı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Beklenen şüpheli akşam saatlerinde ATM’ye geldi. Saat 18.30 sıralarında ATM’ye gelerek bahse konu düzeneği söktüğü tespit edilen S.T. (43) suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan bankamatik dolandırıcısı, sorgulanmak için karakola götürüldü.