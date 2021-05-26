Para vermedi diye dedesine saldırdı, kör etti!

Merkez Seyhan ilçesinde T.K.'nın babası N.K. 2 yıl önce hayatını kaybetti. Bunun üzerine T.K'nın annesi S.Ç. evlenip Almanya'ya gitti. T.K.'ya ise Almanya'dan emekli olan dedesi Hüsnü (81) ve anneannesi Nadire Sabırlar (70) bakmaya başladı.

PARA YÜZÜNDEN TARTIŞTILAR

Ancak T.K. dedesinden sürekli para istemeye başladı. Bu nedenle dede ile torun arasında tartışmalar çıktı. Dün de T.K. dedesinin yanına gelip yine para istedi. Dede Hüsnü Sabırlar, "Yeter artık bıktık senin para istemenden çalış kazan" dedi.

YUMRUK DARBESİYLE GÖZÜNÜ KAYBETTİ

Bunun üzerine sinirlenen torun dedesinin suratına yumruk atarak onu darp etti. Bu nedenle yaşlı adam yere yığıldı. Yumruğun etkisiyle Sabırlar'ın görme kaybı olan sol gözü tamamen görmez hale geldi. Bu arada T.K. da evden kaçtı. Sabırlar polisi arayarak şikayetçi oldu. Polisler olay yerine gelip dedenin ifadesini alıp torunu bulmak için çalışma başlattı.

KISMI FELÇ GEÇİRDİ

Dede Sabırlar, torununun sürekli kendisinden para istediğini vermeyince de dövdüğünü son olaydan sonrada dayağın etkisiyle kör kaldığını söyledi. Yürümekte güçlük çeken kısmı felç olan Sabırlar, torunuyla bir daha aynı evde yaşamak istemiyor.