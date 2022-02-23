Para yüzünden ağabeyine kurşun yağdırıp kaçtı
Kardeşler arasındaki alacak-verecek meselesi kanlı bitti. Ağabeyine av tüfeğiyle kurşun yağdıran zanlı, olay yerinden uzaklaşarak kaçtı.
TÜRKİYE 23.02.2022, 16:23
Daha önceden aralarında alacak-verecek yüzünden tartışma çıkan Bekir E. ve ağabeyi Fetih E. (37), Diyarbakır’ın Bismil ilçesi Fatih Mahallesi 322. Sokak’ta karşılaştı.
Yine tartışmaya başlayan kardeşlerden Bekir E., ağabeyi Fetih E.’yi av tüfeğiyle 3 el ateş ederek yaraladı.
DURUMU AĞIR
Vatandaşların ihbarı üzerine olaya yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Fetih E.’ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra durumu ağır bir şekilde Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne sevk etti.
YERDEYKEN DEFALARCA KAFASINA VURDU
Bekir E.'nin, ağabeyini yaraladıktan sonra yerdeyken defalarca kafasına vurduğu belirtildi.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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