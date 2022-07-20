Paraşütçü, elektrik direğinde asılı kaldı

Kayseri'nin Talas ilçesindeki Ali Dağı'ndan atlayan paraşütçü, yaklaşık 1 saat havada kaldıktan sonra inişe geçti.

Pisti ıskalayan paraşütçü, boş arazide bulunan elektrik direğinde asılı kaldı.

Kendi imkanlarıyla kurtuldu

Paraşütçü kendi imkanları ile inerken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazayı yara almadan atlatan paraşütçünün ekipmanı da ekipler tarafından indirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.