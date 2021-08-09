Paris alev alev! Messi'nin geleceğini duyan futbolseverler sokaklara döküldü

Lionel Messi'nin Paris şehrine geleceğini duyan futbolseverler izdiham başlattı. 21 yıllık Barcelona kariyerini bitiren Arjantinli starın, yarın resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Messi'nin transferi Eyfel Kulesi'nden açıklanacak.

TÜRKİYE 09.08.2021, 16:18
Paris alev alev! Messi'nin geleceğini duyan futbolseverler sokaklara döküldü

Tüm dünya Lionel Messi'nin PSG'ye imza atacağı anı bekliyor. Barcelona'ya duygusal bir törenle veda eden Arjantinli star, yeni takımına katılmak için Paris şehrine gelecek.

Messi'nin bugün Paris'e geleceğini duyan futbolseverler sokaklara döküldü. Havalimanı yakınlarında izdiham oluştu

25 NET, 25 İMZA PARASI ALACAK

Lionel Messi, PSG ile 2+1 yıllık sözleşmede anlaştı. Messi 25 milyon euro net maaş, 25 milyon euro da imza parası alacak.

#Lionel Messi #PSG #Barcelona #AksuTV #AksuTVHaber
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