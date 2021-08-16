Park halindeki otomobilde cansız erkek bedeni bulundu
Pendik sahilinde akşam saatlerinde yürüyüş yapan vatandaşlar, park halinde duran otomobilde hareketsiz yatan şahsı fark etti. Durumdan şüphelenen vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulunurken, yapılan incelemeler sonucu şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Kimliği henüz belirlenemeyen erkek bir şahsa ait olduğu anlaşılan cansız bedende herhangi bir yara ya da darp izine rastlanmadığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.
TÜRKİYE 16.08.2021, 16:35
Korkunç olay, Pendik Batı Mahallesi'ndeki sahil yolunda geçtiğimiz Cuma günü akşam saatlerinde yaşandı.
DURUMDAN ŞÜPHELENEN VATANDAŞLAR POLİSE HABER VERDİ
Park halindeki bir otomobil içerisinde bir kişinin baygın halde yattığını gören vatandaşlar durumdan şüphelenerek polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis, otomobil içerisindeki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, şerit çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı.
CANSIZ BEDENDE DARP İZİNE RASTLANMADI
Kimliği henüz belirlenemeyen erkek bir şahsa ait olduğu anlaşılan cansız bedende herhangi bir yara ya da darp izine rastlanmadığı öğrenildi. Cansız beden, olay yerindeki incelemelerin ardından cenaze nakil aracıyla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.
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