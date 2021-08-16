Park halindeki otomobilde cansız erkek bedeni bulundu

Korkunç olay, Pendik Batı Mahallesi'ndeki sahil yolunda geçtiğimiz Cuma günü akşam saatlerinde yaşandı.

DURUMDAN ŞÜPHELENEN VATANDAŞLAR POLİSE HABER VERDİ

Park halindeki bir otomobil içerisinde bir kişinin baygın halde yattığını gören vatandaşlar durumdan şüphelenerek polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis, otomobil içerisindeki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, şerit çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı.

CANSIZ BEDENDE DARP İZİNE RASTLANMADI

Kimliği henüz belirlenemeyen erkek bir şahsa ait olduğu anlaşılan cansız bedende herhangi bir yara ya da darp izine rastlanmadığı öğrenildi. Cansız beden, olay yerindeki incelemelerin ardından cenaze nakil aracıyla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.