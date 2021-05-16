Park halindeyken hareket eden traktörü durdurmak isteyen çiftçi canından oldu
Tokat'ta park halindeyken hareket eden traktörü durdurmak isteyen çiftçi, devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.
TÜRKİYE 16.05.2021, 22:05
Edinilen bilgeyi göre kaza, Erbaa ilçesine bağlı Madenli köyünde meydana geldi. Sadi Urgan (63) park ettiği traktörden indikten hemen sonra hareket ettiğini fark etti.
ÇABALARI YETERSİZ KALDI
Traktöre tekrar binerek durdurmaya çalışan Urgan'ın çabaları yetersiz kaldı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör şarampole devrildi. Devrilen traktörün altında kalan Urgan olay yerinde hayatını kaybetti.
OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından talihsiz adamın cansız bedeni traktörün altından çıkartıldı. Evli ve 4 çocuk babası Urgan'ın cenazesi Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
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