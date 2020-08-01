Park parası vermeyen sürücüyü bıçakladılar

Taksim'de kız kardeşi ve yeğeniyle gezmeye çıkan Volkan Hacısüleymanoğlu, otomobilini park ederken, yanına gelen bir değnekçi park parası istedi.

Değnekçi,sürücü ve yanındakilerin park parası karşılığında makbuz istemesi üzerine hakaret etti.

Tartışma bir anda kavgaya dönüştü, değnekçilerden biri bıçakla saldırdı. Sürücü Hacısüleymanoğlu, kanlar içinde kaldı. Saldırının ardından değnekçi ile kavgaya karışan 2 arkadaşı kaçtı.

Yaralı sürücü, durumunu gören inşaat işçilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı, sağlık durumu iyi.

Saldırganın yakalanması için çalışmalara başlayan polis, adının Kenan S. olduğu belirlenen değnekçinin Beyoğlu'nda bir adreste saklandığını tespit etti. Söz konusu adrese baskın yapan ekipler, Kenan S.'yi, olayda kullandığı sustalı tabir edilen bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Polisteki sorgusu tamamlanan Kenan S., adliyeye sevk edildi.