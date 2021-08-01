Parkta bıçaklı sopalı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
İzmir Karabağlar'da parkta alkol aldıkları ileri sürülen 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 1'i hayatını kaybetti.
Saat 06.00 sıralarında Doğanay Mahallesi 91103 Sokak'ta bulunan Orkide Borsaç Parkı'nda meydana gelen olayda, iddiaya göre, parkta alkol aldıkları ileri sürülen Umutcan Sapan (23), Semih Ömercan Sapan (31) ile Samet T.(28) ve Mehmet Kağan T.(28) arasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı.
OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Tartışmanın bıçaklı sopalı kavgaya dönüşmesi üzerine Umutcan Sapan göğsünden ve diğer 3 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılardan Umutcan Sapan ve Semih Ömercan Sapan Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Samet T. ve Mehmet Kağan T. Katip Çelebi Üniveritesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırldı. Durumu ağır olan Umutcan Sapan yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sapan'ın ölüm haberini alan yakınları hastanede sinir krizi geçirdi. Savcının incelemesinin ardından Sapan'ın cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Olayın ardından ekiplerce parkta inceleme yapılırken, davul, sopa çok sayıda içki şişesi ve saat gibi malzemeler dikkat çekti. Yapılan araştırmada hastanede tedavisi süren Samet T. ve Mehmet Kağan T.'nin şüpheli olduğu taburcu olduktan gözaltına alınacakları bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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