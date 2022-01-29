Parkta çukur kazan çiftin evinde ceset bulundu

Side Mahallesi'ndeki parkta çukur kazıldığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgeye geldi. Çukurun yanında bulunan Elvan K. ile birlikte yaşadığı Alman uyruklu Nadia A.G'nin hareketlerinden şüphelenen ekipler, yaşadıkları eve giderek inceleme yaptı.

Evde cinsel organı kesilmiş ve vücudunun birçok yerinde bıçak darbesi olan erkek cesedi bulundu. Cesedin 39 yaşındaki Kadir Demir'e ait olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan Elvan K. ile Nadia A.G, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Elvan K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı, Alman uyruklu Nadia A.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin ifadesinde, Kadir Demir'in akşam eve geldiğini, birlikte yemek yiyip, alkol aldıklarını ve aralarında çıkan tartışmanın büyümesi sonucu bıçakladıklarını söyledikleri ileri sürüldü.