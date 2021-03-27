Parkta sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
Parkta oynadığı sırada talihsizlik yaşayan çocuğun imdadına itfaiye ekipleri yetişti.
TÜRKİYE 27.03.2021, 16:49
Bursa'da bir çocuk, parkta oynarken demir oyuncağa sıkıştı.
Osmangazi ilçesi, Nilüferköy Mahallesi'ndeki parka giden ve oyuncağa tırmandığı sırada ayağı kayan M.A.T (9), sarmal şeklindeki demir oyuncağın içine düştü.
DEMİR OYUNCAK KESİLDİ
Ablası K.T. ve çevredekiler, sıkışan M.A.T'yi tüm uğraşlara rağmen bulunduğu yerden çıkartamadı.
Bunun üzerine itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, demir oyuncağı parça parça keserek çocuğu sıkıştığı yerden kurtardı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansında sağlık kontrolleri yapılan M.A.T, evine götürüldü.
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