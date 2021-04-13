Parktaki kadın ve çocuklara cinsel istismar
Kayseri'de Suriye uyruklu kişi, bir parkta bulunan kadın ve çocuklara cinsel istismarda bulundu. Olayı görenlerin ihbarı üzerine gelen polis, saldırganı gözaltına aldı.
TÜRKİYE 13.04.2021, 17:10
Merkez Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi'ndeki Barış Manço Parkı'nda meydana gelen olayda S.E., kadın ve çocuklara cinsel tacizde bulundu.
POLİSE İHBARDA BULUNDULAR
S.E.'yi görenler, polise ihbarda bulundu. Gelen polis ekipleri, Suriye uyruklu S.E.'yi yakalayarak gözaltına aldı. S.E., polis karakoluna götürüldü.
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