Parti grubunda konuşan Bahçeli'nin HDP'ye yönelik sözleri salonu ayağa kaldırdı

Parti grubunda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan MHP Lideri Devlet Bahçeli, HDP'ye yönelik çok sert ifadeler kullandı. Bahçeli'nin sözleri parti grubu tarafından ayakta alkışlandı.

TÜRKİYE 16.02.2021, 11:28 16.02.2021, 13:57
Parti grubunda konuşan Bahçeli'nin HDP'ye yönelik sözleri salonu ayağa kaldırdı

Partisinin Meclis'teki grup toplantısında açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gara'da terör örgütü tarafından şehit edilen vatandaşlarımız üzerinden HDP'ye yüklendi.

"HESAP SORMAK HER MİLLETVEKİLİNİN NAMUS MESELESİDİR"

Bahçeli, "Türkiye'nin havasını soluyup, ekmeğini yiyen, hazinesinden geçinen, sonra da teröristlere güzellemeler yapanlara hesap sormak her milletvekilinin namus meselesidir. Teröristlere gerilla diyenlere katlanamıyoruz" ifadelerine yer verdi. Bahçeli'nin HDP'ye yönelik sert açıklamaları ise parti grubu tarafından ayakta alkışlandı.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Tarihi varlığımızı birilerinin lütfuna borçlu değiliz. Kan verdik, can verdik, bu topraklara 'vatan' dedik. "Neyimiz var?" diye soranlara, onlarda bulunmayan, şeref, onur, namus ve iman değerleri ile cevap verdik. Şuur varsa akıl vardır, fikir vardır, çare vardır, azim vardır, atılgan ve çevik bir irade vardır. Yeri geldi işgallerle, yeri geldi işbirlikçilerle mücadele ederek milli bekamızı muhafaza ettik.

"BÖLÜCÜLÜK SORUNUNU ÖRTBAS ETMEK İSTEYEN TERÖRİST KADAR ALÇAKTIR"

Bölücülük sorununu örtbas etmek isteyen, beka sorununu küçümseyen kim varsa eli silahlı terörist kadar alçaktır. Terörü hileli ve hilafsız kınamayan, zevahiri kurtarabilmek amacıyla kanlı örgütün adını anmaktan imtina edenler sadece korkak ve kokuşmuş değil, terörün koçbaşlarıdır.

"KANDİL'E BİR ŞAFAK VAKTİ ŞANLI BAYRAĞIMIZ DİKİLMELİDİR"

10 Şubat 2021'de Irak'ın kuzeyinde Gara bölgesine yapılan Pençe Kartal-2 Harekatı cumartesi günü tamamlanmıştır. Harekat süresince teröristlere ait barınak, sığınak ve mühimmat deposu ile sözde karargah olarak kullanılan pek çok yer tahrip edilmiştir, çok sayıda terörist ihanetlerinin bedelini canları ile ödemiştir. Dileğimiz teröristlerin peşinin bırakılmaması. Kandil'e bir şafak vakti, Türklüğün şanlı bayrağı dikilmeli. Terör kampları yıkılıp yakılmalıdır. Sincar'ın yerle bir edilmesi artık hayat memat konusudur.

"GARA'DA AKAN KAN ALAYINIZI BOĞACAK"

Bizleri derinden üzen şehadetler yaşanmıştır. Millet ve vatan bu kahraman şehitlerimize minnettardır. Şehitlerimizin naaşları Ankara'da dualar eşliğinde vatan toprağına emanet edildi. Aldığımız bir başka kara haber yürekleri adeta kasıp kavurdu. PKK terör örgütü tarafından kaçırılan 13 kahraman kardeşimiz bir mağara deliğinde baş bölgelerine yakın mesafeden ateş edilerek şehit edildiler. Bu katliam yeryüzünde çok nadir görülen bir canavarlık örneğidir. Suçsuz günahsız, üstelik savunmasız insanlarımıza kurşun sıkmak terörizmin ilkel yüzünü tekrar deşifre etmiştir. Bu kadar mı alçaldınız? PKK/YPG'ye kol kanat geren sözde insan hakları savunucuları, şimdi ne diyeceksiniz? Gara'da akan kan alayınızı boğacak, biliyor musunuz?

"PKK YA TESLİM OLMALI YA DA KAFALARI KOPARILMALI"

Bundan sonra terörle mücadele stratejisinde Gara öncesi ile sonrası aynı olmayacak, inanıyorum. PKK ile saf tutan kim varsa tepeden tırnağa tutuşturulacak. PKK terör örgütü ya silahları ile ve son teröriste kadar güvenlik güçlerine teslim olup adalet önünde hesap verecektir, ya da azdan az çoktan çok gidecek, hainlerin kafaları koparılacak. O mağarada aslında Türk Milleti'nin tamamına ateş açılmıştır. Biz göreceğimizi gördük, çekeceğimiz çileyi çektik. Bundan böyle gerisini bölücüler, yardım ve yataklık yapan işbirlikçiler, teröristler düşünmelidir.

"HERKES NEREDE DURDUĞUNU GÖZDEN GEÇİRMELİDİR"

Bu ülkeyi seveni severiz, sevmeyene cehenneme kadar yolun var deriz. Artık bir karar arefesindeyiz, bir kavşak noktasındayız. Herkes tarafını ve tercihini yapmak mecburiyetindedir. Bölücülüğe sessiz kalarak her gün bir yerimizden mi koparılacağız? Yoksa terörün kökünü mü kazıyacağız? Analarının bağırlarını yumruklamasını mı izleyeceğiz? Yoksa analarımızın evlatları ile kucaklaşmasını mı izleyeceğiz? Herkes nerede durduğunu gözden geçirmelidir. Pozisyonunu, ilişki ağlarını yeniden kontrol etmelidir.

"TERÖRİSTLERE GERİLLA DİYEN MİLLETVEKİLLERİNE KATLANAMIYORUZ"

Türk Devleti'nin ekmeğini yiyip havasını soluyan, hazinesinden geçinen, sonra da dönüp devletin varlığına diş bileyenlerin yakasından tutmak her muhterem milletvekili için namus meselesidir. Bebek katiline 'sayın' diyen milletvekili istemiyoruz. Teröriste 'gerilla' diyen milletvekiline katlanamıyoruz.

"BIÇAK KEMİĞE DAYANDI"

Yeter artık, sabır taşı çatladı, bıçak kemiğe dayandı. Bu mesele varoluş yok oluş meselesidir. İp inceldiği kadar incelmiştir, kopacağı varsa zaten kopacaktır. Gara'da evlatlarımızın kafalarına kurşun sıkan şerefsizlere sempati besleyenlerle aynı yerde nasıl buluşacağız? Hak mıdır bu, reva mıdır bu, adalet midir bu? Onların demokrasi mücadelesi içinde oldukları iddia ediliyorsa, bizim yaptığımız nedir?

Parti grubunda konuşan Bahçeli'nin HDP'ye yönelik sözleri salonu ayağa kaldırdı

"SİZ KİMSİNİZ, SALDIRAN KİM?"

Bir HDP milletvekili, üstelik bayan, aynen şöyle diyor; "Biz barış dedikçe saldırdılar, kampı Türkiye bombaladı." Be hey milletvekili müsveddesi. Siz kimsiniz, saldıran kim? Esir kampı nerede, esir ne demek? Hiç mi vicdan yok sende? Bu kadar mı insanlıktan koptunuz? Bir başkası da "mesele kim olursa olsun insanı yaşatmak olmalıydı" diyor. Bu sözlerde PKK'ya bir tepki var mı? HDP'li bir yöneticiden Gara katliamını kınayan cılız da olsa bir itiraz duyanınız oldu mu? Ben duymadım.

"HDP KAPATILMADAN, PKK'NIN TBMM'DEKİ AYAĞININ KESİLMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR"

HDP geçmişteki sözde diplomatik çabalardan bahsediyor. Neyin diplomasisi? İktidar kayıpların ailelerine hesap vermelidir diyor HDP. Utanmazlar, yüzsüzler, PKK'nın değil iktidarın hesap vermesi gerektiğini ileri sürüyorlar. HDP, PKK'nın giriş kapısı, bagaj kapağıdır. HDP, PKK'nın ta kendisidir.

"HDP'LİLERİN MİLLETİN VERGİLERİ İLE ALDIĞI MAAŞ HARAMDIR"

HDP'nin kapatılmasına yönelik, üç maymunu oynayan kimdir? HDP kapatılmadan PKK'nın ayağını TBMM'den kesmenin bir başka formülünü bilen aslan parçası bir demokrat var mıdır? HDP'lilerin milletin vergileri ile aldığı maaş haramdır. HDP'nin kapatılması için zaman kaybetmek devletimizin egemenlik haklarına zarardır.

"TERÖR ÖRGÜTÜ SÖZLERİ İLE SALDIRIYI KINAMAK KURNAZ BİR TAKTİKTİR"

HDP'nin dostu olan CHP'ye ne demeli? PKK'yı afişe etmeden, yalnızca terör örgütü sözleri ile saldırıyı kınamak kurnaz bir taktiktir. Akıllarınca ittifak ortaklarını rahatsız etmek istemiyorlar. Şehitlerimizin kemiklerini sızlatmaktan da gocunmuyorlar. HDP'ye ve bölücü terör örgütüne verilmiş bir sözünüz yoksa, PKK'ya katil demek, eşkıya demek size ancak onur, şeref, millet nezdinde de itibar kazandıracaktır. CHP ile birlikte terörist Demirtaş'ı neredeyse demokrasi kahramanı haline getiren sözde aydınlar merak içindeyiz. Nasıl, manzara güzel mi oralar, martılar uçuşuyor mu?"

#MHP #HDP #Bahçeli
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