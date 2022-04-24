Patlayan klima motoru yangına neden oldu
Kilis'te bir evde klima motorunun patlaması sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
TÜRKİYE 24.04.2022, 21:32
Kilis'te Ebu Cemil'e ait dairenin balkonunda bulunan klima motoru henüz belirlenemeyen nedenle patladı.
Patlama sırasında çıkan yangın balkonu sardı.
Sesi duyan bina sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın evde hasara neden oldu.
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