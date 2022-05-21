Patronunu çorbacıda öldürdü

Konya kent merkezinde bir eğlence mekanının sahibi olduğu öğrenilen Mustafa Adım (43), arkadaşlarıyla birlikte Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi’ndeki çorbacıya geldi.

Saat 06.45 sıralarında arkadaşlarıyla oturduğu sırada Mustafa Adım'ın çalışanı olduğu öğrenilen Yusuf S. de aynı çorbacıya geldi.

Yusuf S., Mustafa Adım'a yanında bulunan tabancayla ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Hastanede kurtarılamadı

Kanlar içerisinde yere yığılan ve olayda göğsünden üç el ateş edilerek yaralanan Adım, yakınlarda bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

Adım, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Katil aranıyor

Polis, olayı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.