Pedalları karıştıran sürücü kaza yaptı

İstanbul'un Ortaköy ilçesindeki bir sitede otomobilini park etmeye çalışan 48 yaşındaki Fatma Ebru Ö., vitesi yanlışlıkla geriye takıp gaza basınca kaza kaçınılmaz oldu.

Yeşillik alandaki çiti aşan otomobil birkaç metreden aşağı uçarak askıda kaldı.

Annesi hastanelik oldu

Kaza sonucu Fatma Ebru Ö. hafif yaralanırken, yanındaki annesi ise otomobilden güçlükle çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri ise yaralı anneyi Kağıthane’deki özel bir hastaneye götürdü.