Pedalları karıştıran sürücü kaza yaptı
Park sırasında geri vitesteyken gaza yüklenen kadın sürücü otoparkın arkasında bulunan bahçeye uçtu. Kaza sonucu 1 kişi yaralandı.
TÜRKİYE 24.04.2022, 10:45
İstanbul'un Ortaköy ilçesindeki bir sitede otomobilini park etmeye çalışan 48 yaşındaki Fatma Ebru Ö., vitesi yanlışlıkla geriye takıp gaza basınca kaza kaçınılmaz oldu.
Yeşillik alandaki çiti aşan otomobil birkaç metreden aşağı uçarak askıda kaldı.
Annesi hastanelik oldu
Kaza sonucu Fatma Ebru Ö. hafif yaralanırken, yanındaki annesi ise otomobilden güçlükle çıkarıldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri ise yaralı anneyi Kağıthane’deki özel bir hastaneye götürdü.
Namaz Vakti 24 Nisan 2022
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|34
|76
|2. Fenerbahçe
|34
|65
|3. Konyaspor
|34
|64
|4. Başakşehir
|34
|57
|5. Adana Demirspor
|34
|52
|6. Alanyaspor
|33
|52
|7. Beşiktaş
|33
|51
|8. Antalyaspor
|34
|51
|9. Karagümrük
|34
|50
|10. Hatayspor
|34
|49
|11. Galatasaray
|34
|47
|12. Kasımpaşa
|33
|44
|13. Sivasspor
|33
|42
|14. Gaziantep FK
|34
|42
|15. Kayserispor
|34
|43
|16. Giresunspor
|34
|40
|17. Altay
|34
|30
|18. Rizespor
|34
|30
|19. Göztepe
|34
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|34
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|33
|66
|2. Ümraniye
|32
|63
|3. Bandırmaspor
|32
|55
|4. İstanbulspor
|32
|55
|5. Erzurumspor
|32
|52
|6. Eyüpspor
|32
|51
|7. Manisa Futbol Kulübü
|33
|46
|8. Adanaspor
|32
|44
|9. Samsunspor
|31
|43
|10. Tuzlaspor
|31
|42
|11. Gençlerbirliği
|32
|42
|12. Keçiörengücü
|32
|41
|13. Altınordu
|32
|41
|14. Kocaelispor
|32
|40
|15. Denizlispor
|32
|39
|16. Boluspor
|32
|38
|17. Menemen Belediyespor
|32
|37
|18. Bursaspor
|32
|35
|19. Balıkesirspor
|32
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|33
|80
|2. Liverpool
|33
|79
|3. Chelsea
|32
|65
|4. Arsenal
|33
|60
|5. Tottenham
|33
|58
|6. M. United
|34
|54
|7. West Ham United
|34
|52
|8. Wolverhampton Wanderers
|33
|49
|9. Newcastle
|34
|43
|10. Leicester City
|32
|42
|11. Brighton
|34
|41
|12. Brentford
|34
|40
|13. Southampton
|34
|40
|14. Crystal Palace
|32
|37
|15. Aston Villa
|32
|37
|16. Leeds United
|32
|33
|17. Burnley
|33
|31
|18. Everton
|32
|29
|19. Watford
|33
|22
|20. Norwich City
|33
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|33
|78
|2. Barcelona
|32
|63
|3. Sevilla
|33
|63
|4. Atletico Madrid
|33
|61
|5. Real Betis
|33
|57
|6. Real Sociedad
|33
|55
|7. Villarreal
|33
|52
|8. Athletic Bilbao
|33
|48
|9. Osasuna
|33
|44
|10. Valencia
|33
|42
|11. Celta Vigo
|33
|39
|12. Espanyol
|33
|39
|13. Elche
|33
|38
|14. Rayo Vallecano
|32
|37
|15. Getafe
|33
|35
|16. Mallorca
|33
|32
|17. Cadiz
|33
|31
|18. Granada
|33
|30
|19. Levante
|33
|25
|20. Deportivo Alaves
|33
|25