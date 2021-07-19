Pençe'de Atak vurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Şimşek operasyonu kapsamında Metina’da tespit edilen 5 PKK'lı terörist Atak helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildi.
Terör örgütü PKK ile mücadele sınırlarımız içinde ve sınır ötesinde başarıyla sürüyor. 23 Nisan'da başlatılan Pençe harekatları ile örgüte darbe üstüne darbe vuruluyor.
Son operasyona Atak helikopteri de kullanıldı. Pençe-Şimşek operasyonu kapsamında Metina’da terörist varlığı tespit edildi. Atak helikopterleri bölgeyi ateş altına aldı, 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Irak'ın kuzeyinde derin temizlik
Irak'ın kuzeyindeki Pençe operasyonları ve MİT destekli operasyonlar terör örgütünün belini kırdı. Örgütün sözde üst düzey isimleri başarılı operasyonlarla bir bir etkisiz hale getirildi.
Gara’da 18 Mayıs'ta Sofi Nurettin, Mahmur'da 6 Haziran'da Selman Bozkır ve 11 Haziran'da Hasan Adır, Süleymaniye'de 22 Haziran'da Ulaş Doğan'ın etkisiz hale getirilmesi örgütte büyük paniğe neden oldu.
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