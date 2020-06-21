Pençe-Kaplan Operasyonu'ndan acı haber: Bir askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan yazılı açıklamada, teröristlerle çıkan çatışmada bugün bir askerin yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Çatışmada 2 teröristin de silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

Şehit piyade uzman onbaşı Ertuğrul Köse'nin ailesine acı haber verildi

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde şehit olan piyade uzman onbaşı Ertuğrul Köse'nin (22) Osmaniye'deki ailesine şehadet haberi verildi.

Köse'nin şehadet haberini, Mevlana Mahallesi'nde yaşayan annesi Fatma ve baba İsmail Köse'nin yaşadığı eve giden İl Garnizon Komutanı topçu albay Emin Yılmaz Sancaktar ile Vali Yardımcısı Adem Yılmaz, sağlık görevlileri eşliğinde verdi.

Şehidin evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrağı asılırken haberi alan aile yakınları şehidin baba evine gelerek taziyede bulundu.

Bekar olan şehit Ertuğrul Köse'nin yarın düzenlenecek törenin ardından İl Garnizon Şehitliği'ne defnedileceği bildirildi.