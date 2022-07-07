Pençe Kilit bölgesinde bir asker daha şehit oldu

Pençe Kilit operasyon bölgesinde görev yapan Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı şehit düştü.

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Kocaeli'ye şehit ateşi düştü...

Pençe Kilit Operasyon bölgesinde görev alan Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı hain teröristlerle girilen çatışma sonucunda şehit oldu.

Baba ocağı acı haberle kavruldu

27 yaşındaki şehidin Kocaeli'deki baba ocağında yas hakim.

Bayram ve Gül Sarı çiftinin oğlu Ömür Ertuğrul'un, bir kardeşinin olduğu öğrenildi.

Sarı'nın naaşının, gün içinde Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı'na getirilmesi bekleniyor.