Pençe Kilit bölgesinde İsveç yapımı tanksavar ele geçirildi
MSB: Pençe Kilit Operasyonu kapsamında ele geçirilen mağarada çeşitli çapta silah ve mühimmatın yanı sıra İsveç yapımı tanksavar silahı AT-4 de ele geçirildi.
Kuzey Irak'ta süren Pençe Kilit Operasyonu zorlu hava şartlarına rağmen kararlılıkla sürüyor.
Dün PKK'lılarla girdikleri çatışmada şehit düşen 5 Mehmetçik'in kanı yerde kalmıyor.
Hain saldırı sonrası mağarada gizlenmeye çalışan bir grup terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.
Bölgede inceleme yapan komandolar birkaç mağara daha tespit etti.
İnlerinden İsveç yapımı füze çıktı
Güvenlik önlemlerinin ardından teröristlerin tek tek inlerine giren askerler mağaralarda teröristlerin saldırılarda kullandıkları çok sayıda mühimmat, silah araç-gereç ele geçirdi. DHA'nın haberine göre bunların arasında İsveç yapımı AT-4 tanksavarlar da görüldü.
Öte yandan mağaralarda televizyonlar, uydu alıcıları, ısıtıcılar, jeneratörler, yaşam malzemeleri de bulundu. Odalara bölünen mağaralardan birinin çok katlı olduğu, merdivenle alt katlara erişimin sağlandığı, bu mağaranın örgütün sözde yöneticileri tarafından kullanıldığının değerlendirildiği belirtildi.
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