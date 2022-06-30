Pençe Kilit operasyon bölgesinde 10 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristlere darbe indirmeye devam ediyor.

Hain teröristler, Kahraman Türk askerinin nefesini ensesinde hissediyor.

Bugün, Milli Savunma Bakanlığı'ndan başarılı haberle art arda geliyor.

Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 29 PKK/YPG'li teröristin öldürüldüğü haberinin ardından bir güzel haber daha geldi.

10 terörist daha öldürüldü

Bakanlık, bu kez Pençe Kilit bölgesinde 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

O duyuruda ise şu ifadeler kullanıldı;

"Teröristler için ne Irak’ın ne de Suriye’nin kuzeyi güvenli! Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 10 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız…"