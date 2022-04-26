Pençe-Kilit Operasyonu'nda 1 askerimiz şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama göre Pençe-Kilit Operasyon'unda 1 askerimiz şehit olurken 2 Mehmetçik de yaralandı.
TÜRKİYE 26.04.2022, 20:25 26.04.2022, 20:32
Er Doğukan Korkmaz
"Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 26 Nisan 2022 tarihinde, bir unsurumuza teröristlerce yapılan roketatar saldırısı sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız P. Söz. Er Doğukan Korkmaz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."
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