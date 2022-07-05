Pençe Kilit şehidi Enes Özgül'ün adı, yetiştiği çocuk destek merkezine verildi

Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen Uzman Çavuş Enes Özgül’ün vasiyeti yerine getirildi...

Isparta Yetiştirme Yurdu’ndan ayrıldıktan sonra, vatan sevgisi ile göreve başlayan Özgül, 21 Haziran’da şehadete erdi.

Özgül, göreve gitmeden önce yetiştirme yurdundaki öğretmenine ve arkadaşına gönderdiği mesajlarla vasiyetini bildirdi.

“Büyüyen çocuklar şehit olma hayaliyle büyüsün”

Arkadaşına üniformalı fotoğrafını atarak "Şehadetimi bu fotoğrafla duyur." vasiyetinde bulunan Özgül, yetiştirme yurdundaki öğretmenine ise şu istekte bulundu:

“Ömer hocam kritik bir operasyona gireceğim Pençe-Kilit'te, sizden bir istirhamım şudur. Eğer şehit olursam adım ve soyadım bir çocuk esirgeme kuruluşuna verilsin. Hocam orada büyüyen çocuklar şehit olma hayaliyle büyüsün. Sizleri hep sevdim hocam ve her zaman sevmeye devam edeceğim. Hepiniz hakkınızı helal edin, hakkım varsa hakkım helal olsun.”

Şehidin adı, yetiştiği kuruma verildi

Şehidin vasiyeti yanıtsız kalmadı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Şehit Enes Özgül’ün adının, şehidin yetiştiği kuruma verildiğini duyurdu.

Şehit Enes Özgül’ün üniformalı fotoğrafını paylaşan Bakan Yanık, “Pençe Kilit Harekatı’nda şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Enes Özgül’ün vasiyeti üzerine, yetiştiği Isparta Çocuk Destek Merkezimizin adını Isparta Şehit Enes Özgül Çocuk Destek Merkezi olarak değiştiriyoruz. Allah’tan şehitlerimize rahmet, gazilerimize şifa diliyorum.” notunu düştü.