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Pençe-Kilit şehidi Ömer Yıldırım'ın mezar yeri vasiyeti

Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım'ın amcasına, naaşının köyün mezarlığına gömülmesini vasiyet ettiği ortaya çıktı.

TÜRKİYE 18.06.2022, 17:00
Pençe-Kilit şehidi Ömer Yıldırım'ın mezar yeri vasiyeti

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 11 Haziran'da teröristlerle girilen çatışmada Sivaslı Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım, şehit oldu.

Bir süre önce Duriye Yıldırım ile nikah kıyan ve Kurban Bayramı sonrası 13 Temmuz'da düğün yapmayı planlayan Yıldırım, merkeze bağlı köyü Gazi köyünde son yolculuğuna uğurlandı.

Ömer Yıldırım'ın şehit olmadan önce sosyal medyada paylaştığı görüntüler ise yürek dağladı.

Şehit Yıldırım'ın görevi sırasında bölgedeki çocuklarla yakından ilgilendiği ve çeşitli hediyeler alıp, sürpriz yaptığı görüntüleri ortaya çıktı.

Ömer Yıldırım'ın sık sık yakınlarına şehit olacağını hissettiğini söylediği, amcası Bilal Yıldırım'a mezarı ile ilgili vasiyette bulunduğu öğrenildi.

"Beni köyün mezarlığına defnedin"

Şehidin amcası Bilal Yıldırım, "Bana her telefon açmasında, 'Bilal amca ben en fazla sana güveniyorum. Senden bir isteğim var. Benim şehit olacağım devamlı bana ayan oluyor. Senden istediğim beni köyün mezarlığa defnedin.

"Şehitler Tepesi diye yazın"

Karşısına 2-3 metre boyunda bir demir, demirin üstüne de bir bayrak ve mezarımın üzerine de Şehitler Tepesi diye yazın' derdi.

Pençe-Kilit şehidi Ömer Yıldırım ın mezar yeri vasiyeti #1

"Şehidimizin isteği yerine gelirse çok sevinirim"

Köyde adının yaşatılmasını istiyorum çünkü bayrağını çok seven bir çocuktu.

Gazi köyünde tek şehit ve isminin anılmasını istiyorum. Bu köy kuruları 400 sene olmuş, bugüne kadar hiç şehit mezarlığı yoktu. Şehidimizin isteği yerine gelirse çok sevinirim" dedi.

"Vatanımız ve milletimiz sağ olsun"

Şehidin babası Cemal Yıldırım ise oğlunun cesur ve vatansever biri olduğunu belirterek, "Herkesin halini, hatırını sorardı. Vatanına çok bağlı bir çocuktu. Vatana hediye ettik. Vatan sağ olsun. Allah devlet büyüklerinden, tüm bizi destekleyen herkesten razı olsun.

Vatanına bağlıydı, vatan için yanan bir çocuktu. Mutluyuz, gurur duyuyoruz. Vatanımız ve milletimiz sağ olsun. Allah milletimizi korusun. Ömer, asker olmayı çocukken istiyordu, dediğini yaptı.

'Şehitlikten korkmuyorum, vatan uğruna şehit olacağım' derdi. Bir gün önce görüşmüştüm. 'Ben çok iyiyim, merak etmeyin. Operasyonlar devam ediyor. Vatan için uğraşıyoruz' dedi" diye konuştu.

Pençe-Kilit şehidi Ömer Yıldırım ın mezar yeri vasiyeti #3

"Oğlumun isminin yaşatılmasını istiyorum"

Şehidin annesi Hatice Yıldırım da "Oğlumun isminin köyde yaşatılmasını istiyorum. Oğlum unutulmasın. Kendi vadetmişti. 'Ben şehit olacağım. Mezarımı köyüme yaptırın. Ben köyümde yaşatılacağım' demişti" dedi.

Şehit Ömer Yıldırım'ın köyde ilkokul eğitimini aldığı okulun, yenisi yapılmak üzere 2020'de yıkıldığı öğrenildi.

Pençe-Kilit şehidi Ömer Yıldırım ın mezar yeri vasiyeti #4

Adının okula verilmesi istendi

Yakınları ve köy sakinleri, şehit Yıldırım'ın isminin köyde yeni yapılacak okula verilmesini istediklerini söyledi.

Köyde yaşayan Halil Kaya, "Hala acısı üzerimizde. Konuşurken bile sesimiz titriyor. Vatanseverlerimiz bitmeyecek. Bir ölür bin doğarız. Bu her zaman için böyledir. Türkiye'de Mehmetçik olarak doğarız.

Ömer'imiz de Gazi köyünün evladıydı. Gazi köyündeki okulunda büyüdü. Okulunda vatan aşkı ile büyüdü. Şehitlik isteyen bir çocuktu. Çocukluk arkadaşları ve köylüler hep bilir. Hep 'Ben şehit olacağım' diyerek yaşayan bir insandı.

Pençe-Kilit şehidi Ömer Yıldırım ın mezar yeri vasiyeti #5

"Nice Ömer'ler çıksın oradan"

Vatan için kendini şehit etti. Bu topraklarda onun adı yaşasın, o okulda onun adı yaşasın. Tek istediğimiz bu. Okul yapılsın ve okula Ömer Yıldırım'ın adı koyulsun. Orada çocuklar yetişsin. Vatan, millet ve bayrak aşkıyla büyüsünler. Geleceğimizi orada yaşasınlar. Nice Ömer'ler çıksın oradan" diye konuştu.

Pençe-Kilit şehidi Ömer Yıldırım ın mezar yeri vasiyeti #6


 

#Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım
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