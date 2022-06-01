Pençe-Kilit'te 14 terörist daha öldürüldü

Sınır ötesi operasyonlarda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) PKK'lı teröristlere göz açtırmıyor.

Terörün kokünü kazımaya kararlı mehmetçik, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu'nda 14 terörristi daha etkisiz hale getirdi.

Konuya ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

Açıklamada, "Terör yuvalarına pençemizi vurmaya devam ediyoruz! Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 14 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz." denildi.