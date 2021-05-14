Pençe-Şimşek harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu
Pençe Yıldırım Harekatı’nda teröristlerle girilen çatışmada şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Yasin Özdamar’ın (27) şehadet haberi Isparta'daki ailesine verildi.
TÜRKİYE 14.05.2021, 23:03
Kuzey Irak’ta Pençe Yıldırım Harekatı’nda operasyon esnasında teröristlerle girilen çatışmada İstihkam Uzman Onbaşı Yasin Özdamar şehit düştü.
Şehit Özdamar’ın acı haberi Gelendost ilçesine bağlı Çaltı köyündeki ailesine Vali Ömer Seymenoğlu tarafından verildi. Vali Seymenoğlu, Gelendost Kaymakamı Onur Alimoğlu, Gelendost Belediye Başkanı Mehmet Sezgin ve askeri yetkililerle birlikte şehidin annesi Keziban ve babası Sadettin Özdamar’a taziye dileklerini iletti.
Şehidin evinin bulunduğu sokağa ve evine Türk bayrakları asıldı. Şehit Yasin Özdamar’ın bekar ve bir kardeşinin olduğu öğrenildi.
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