Pençe-Yıldırım operasyonlarında şehit olan asker için Hakkari'de tören düzenlendi

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri uygulanarak gerçekleştirilen törende, şehit Gökçe'nin Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi.

Şehidin naaşı, silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınarak helikoptere konuldu.

Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na götürülen Gökçe'nin naaşı, buradan memleketi Amasya'ya uğurlandı.

Törene, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, vali yardımcıları, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Adalet Komisyonu Başkanı Tuğrul Durmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı Kurmay Başkanı Kurmay Albay Özkan Şenol, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile güvenlik güçleri katıldı.

Hakkari'de düzenlenen törenin ardından askeri uçakla Merzifon Havalimanı'na getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, tören mangası tarafından cenaze aracına konuldu.



Şehidin naaşını, Merzifon Havalimanı'nda annesi Semra, babası Cemalettin Gökçe, yakınları, Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale ile diğer protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş karşıladı.

Kara yoluyla merkeze bağlı Beldağ köyüne götürülen şehidin naaşı, burada kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.