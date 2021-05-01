Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde silah ve mühimmat ele geçirildi

MSB'den yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile arama-tarama faaliyetlerinin aralıksız sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, "Pençe-Yıldırım bölgesinde 2 doçka uçaksavar silahı ve 290 doçka uçaksavar mühimmatı ele geçirildi." ifadesi kullanıldı.