Pendik'te köpeğe ve sahibine sopayla saldırdılar!

Pendik'te geçtiğimiz günlerde sokakta yaşanan olayda, köpeği ile gezen bir kişi ile 3 şahsın arasında, köpeğin havlaması nedeniyle tartışma yaşandı.

SOPALARLA SALDIRILDI

Giderek alevlenen tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle 3 şahıs, yere düşen köpek sahibini yumruk ve sopalarla darbetti.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan yaşanan saldırı anı ise kameralara yansıdı.

KÖPEĞİN SALDIRISIYLA GERİ ÇEKİLDİ

Hızını alamayan saldırganlar köpeğe de sopayla vurmaya başladı. Saldırgan, köpeğin verdiği tepkiyle geri çekildi.