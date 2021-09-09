Pendik’te, banka çalışanlarını tehdit edip ATM’leri parçaladı
Kaynarca'da kendisine kredi vermeyen bankaya sinirlenen M.Ş., bankanın ATM'lerine metal duba ile saldırdı. M.Ş, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.
İstanbul’un Pendik ilçesine bağlı Kaynarca Mahallesi'nde, 8 Eylül Çarşamba günü akşam saatlerinde, özel bir banka şubesinin ATM'lerinden gelen alarm, polis ekiplerini harekete geçirdi.
Bölgeye gelen polis ekipleri, ATM ekranlarının kırılarak kullanılamaz hale getirildiğini gördü.
ATM’LERDEN PARA ALINMADI
Yapılan incelemelerde ATM’lerden para alınmadığı belirlendi. Polis ekiplerinin banka çalışanlarından edindiği bilgiye göre, ATM'lere zarar veren şüphelinin daha önce şubeye gelerek çalışanları tehdit ettiği öğrenildi.
KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ
Güvenlik kameraları görüntüleri mercek altına alındı.
Görüntülerde ATM’lere zarar veren şüphelinin, banka çalışanlarını tehdit eden M.Ş isimli şahıs olduğu görüldü. Ayrıca görüntülerde M.Ş.'nin metal duba ile ATM'lere saldırdığı anlar yer aldı.
GÖZALTINA ALINDI
Olay yeri inceleme ekipleri, banka şubesinde incelemelerde bulunurken, banka müdürü ve çalışanlar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
ATM’lerin ekranını kıran M.Ş., Pendik’te yakalanarak gözaltına alındı.
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