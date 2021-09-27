Pınar Gültekin cinayeti davasında sanığın annesi bayıldı

Muğla'da Pınar Gültekin cinayeti davasında ‘delilleri karartma’ suçundan yargılanan sanık Cemal Metin Avcı’nın annesi duruşma salonunda bayıldı.

TÜRKİYE 27.09.2021, 21:41
Pınar Gültekin cinayeti davasında sanığın annesi bayıldı

Pınar Gültekin cinayeti davasının Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesinde 6'ncı duruşması devam ediyor. Çapraz sorgulamada sanık Cemal Metin Avcı'nın eski eşi Eda Karagün, Gültekin ailesinin avukatlarının ‘Niye oraya gittin?' sorusuna ‘Merak ettim gittim. Oraya kızı salıyor mu, beni aldatıyor mu diye merak ettim gittim. Aklıma gelen tek yer orasıydı' yanıtın verdi. Bunun üzerine Pınar Gültekin'in annesi Şefika Gültekin “Bunlar ailecek katil" diye bağırırken, sanık Cemal Metin Avcı'nın annesi Ayten Avcı bayıldı. Duruşmaya SEGBİS kanalıyla katılan Cemal Metin Avcı ‘Anne' diye seslendi. Duruşma salonunda bayılan Ayten Avcı için adliyeye ambulans çağrıldı. 112 sağlık ekipleri anne Ayten Avcı'ya müdahaleyi adliye koridorunda yaptı. Duruşmaya çapraz sorgulama ile devam edildi.

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