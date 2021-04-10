Pınar Gültekin davasında ilginç gelişme!

Muğla'da acımasızca öldürüldükten sonra cansız bedeni bir varile koyulup yakılan Pınar Gültekin davasında yeni bir gelişme yaşandı. Talihsiz kadının faili Cemal Metin Avcı, ek bir ifade vererek Gültekin'in adliyede görevli bir savcı ile birlikte olduğunu iddia etti. İddialara göre savcı merhumun okul notları için bile hocalarıyla konuştu. İddiaların ardından HSK soruşturma başlatırken, söz konusu savcının istifa ettiği öğrenildi.

TÜRKİYE 10.04.2021, 09:54
Pınar Gültekin davasında ilginç gelişme!

Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in cansız bedeni 21 Temmuz'da ormanlık alandaki bir varilin içinde bulundu. Talihsiz genç kadın önce darbedilmiş, ardından boğazı sıkılarak öldürülüp cansız bedeni de bir varilde yakılmıştı. Başlatılan soruşturmada failin Muğla'da bir bar işleten Cemal Metin Avcı olduğu ortaya çıktı.

EK İFADE VERMEK İSTEDİ

Avcı tutuklanıp cezaevine gönderildikten bir süre sonra savcılığa başvurarak "Ek ifade vermek istiyorum" dedi. El yazısı ile hazırladığı 6 sayfalık ifadesinde de katlettiği Pınar Gültekin'i suçlamaya devam etti. İlişkileri olduğunu ve Pınar'ın bu ilişkiyi eşine söylemekle tehdit ederek kendisinden sürekli para istediğini iddia etti. Avcı bu ifadesinin bir bölümünde de Muğla Adliyesi'nde görevli savcı D.Y.'den bahsetti.

Avcı'nın ifadesine göre savcı D.Y.'nin de Pınar Gültekin ile ilişkisi vardı. Hatta savcı D.Y., Pınar'ın düşük notları için okul dekanı ve hocalarıyla da görüşmüştü. Bir süre sonra da bu ilişkiden dolayı Pınar Gültekin'e baskı yapmaya çalışmıştı.

"SAVCI BİLE BANA BİR ŞEY YAPAMADI SEN Mİ YAPACAKSIN?"

Bütün bunları Pınar'ın kendisine anlattığını söyleyen Avcı'nın iddiasına göre Pınar kendisine "Savcı D. bile bana bir şey yapamıyor, sen kimsin, sen mi yapacaksın?" demişti. Avcı, savcının arabasını satmak istediğini, bu yüzden bir arkadaşının savcıyı kendisine yönlendirmesiyle tanıştıklarını da anlattı; "Ben başta savcı D. olayına inanmamıştım ama savcı ile tanıştıktan sonra inandım" dedi.

Pınar Gültekin davasında ilginç gelişme! 'Savcıyla ilişkisi vardı' iddiası HSK'yı harekete geçirdi

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Avcı'nın bu ifadelerinin ardından HSK soruşturma başlattı. Soruşturma için bir başmüfettiş görevlendirildi. Bu süreçte Savcı D.Y.'nin tayini Erzurum'a çıktı. Ancak izne ayrılan savcı D.Y., Erzurum'da göreve başlamadan HSK'ya istifa dilekçesini gönderdi. D.Y. dilekçesinde istifa gerekçesini 'ailevi sebepler' olarak belirtti. Hürriyet'in haberine göre, savcı D.Y. istifasının Pınar Gültekin olayı ile bir alakasının olmadığını, 'özel sebeplerden' dolayı istifa ettiğini söyledi.

Pınar Gültekin davasında ilginç gelişme! 'Savcıyla ilişkisi vardı' iddiası HSK'yı harekete geçirdi

SORULARA CEVAP VERMEDİ

"Fail Cemal Metin Avcı'nın ifadelerinde adınız geçiyor?" şeklindeki soruya ise "Olabilir" diye cevap verdi. D.Y., HSK'nın kendisi hakkında bir soruşturma yürütüp yürütmediğine ilişkin soru üzerine "Bilmiyorum" dedi. D.Y., Pınar Gültekin'i tanıyıp tanımadığı yönündeki soruya ise cevap vermedi.

HSK'nın başlattığı soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında istifa eden savcının yanı sıra Cemal Metin Avcı'nın ve ifadelerde adı geçen diğer kişilerin de ifadeleri alınacak.

Pınar Gültekin davasında ilginç gelişme! 'Savcıyla ilişkisi vardı' iddiası HSK'yı harekete geçirdi

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