Pişkin hırsız "pes" dedirtti!

Şahısların Kocaeli ve çevre illerden 30’a yakın eve girerek, yaklaşık 500 bin lira değerinde ziynet eşyası ve para çaldıkları tespit edildi.

Ekipler, şahısların yakalanması için Kocaeli merkezli Çorum, Ankara, Kastamonu ve İstanbul’da eş zamanlı operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda araların da kadınların da olduğu 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Kocaeli’de gerçekleşen çok sayıda hırsızlık olayı sonrasında harekete geçen Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yapılan incelemeler neticesinde, kapı dillerini sökerek eve giren kişilerin aynı gruptan olduğunu belirledi.

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ‘Harmantos' grubu olarak bilinen 20 kişiyi takip altına aldı.

500 BİN LİRALIK HIRSIZLIK YAPTILAR

Şahısların Kocaeli ve çevre illerden 30’a yakın eve girerek, yaklaşık 500 bin lira değerinde ziynet eşyası ve para çaldıkları tespit edildi.

Ekipler, şahısların yakalanması için Kocaeli merkezli Çorum, Anlara, Kastamonu ve İstanbul’da eş zamanlı operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda araların da kadınların da olduğu 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

"BULMASANIZ OLMAZ MIYDI?"

Yataklar arasındaki hurcun içine saklanan kadının, kendisini bulan polis ekiplerine, “Bulmasaydınız olmaz mıydı? Alın şu yatakları üzerimden, Allah belasını versin. Sancım var. Bugün doğuma gidecektim. Ondan saklandım. Bir daha da size yardımcı olmayacağım.” diyerek sitem etmesi de kameralara yansıdı.